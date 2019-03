Patrick Moore, expresidente de Greenpeace: "El calentamiento global es la mayor estafa de la historia"

El exdirector de la ONG Greenpeace y ahora lobbista de la industria nuclear, Patrick Moore, ha declarado en una entrevista a la cadena de radio 'SiriusXM' que el calentamiento global es "un engaño y la mayor estafa de la historia" que se ha "apoderado del mundo científico".

Asegura además que está impulsado por científicos "corruptos enganchados a subvenciones gubernamentales".

Moore ha explicado en el programa 'Breitbart News This Night' que los que aseguran que el cambio climático es una realidad se están aprovechando del miedo y la culpa para controlar las mentes y las carteras de las personas.

"¡El CO2 es el alimento de la vida! No es contaminación. La catástrofe climática es estrictamente una campaña de miedo. Bueno, miedo y culpa. Los científicos intentan producir más miedo para que los políticos puedan usarlo para controlar la mente de las personas y obtener sus votos. Así muchos podrán decir:"Oh, este político puede salvarme"", concluye.

Pese a que de momento la ONG no se ha pronunciado al respecto, sí lo hizo hace unos días cuando Moore calificó a la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, de "imbécil pomposa" e "hipócrita" por pedir que se redujera la producción de combustibles fósiles.

Patrick Moore formó parte de la organización desde la década de los 70 hasta 1986. Desde entonces pasó a promover posiciones antiambientales, al ver negocio en ellas, como la tala de árboles, la energía nuclear, el salmón de cultivo o la minería al mando de empresas como Monsanto, Weyerhaeuser y BHP Minerals, a las que Greenpeace ha expuesto por delitos ambientales. Ahora es un consultor de relaciones públicas de la industria nuclear gracias a su firma Greenspirit Strategies.

Ante estos hechos Greenpeace emitió un comunicado alegando que la opiniones de Patrick Moore "no tienen nada que ver con Greenpeace" y que él no es más que un "cabildero pagado" por la industria nuclear que no representa a la asociación.