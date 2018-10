Patricia Aguilar alerta sobre el líder de la secta que la captó: "Va a desaparecer y no va a volver; no pueden dejarle libre"

Patricia Aguilar, la joven de 19 años rescatada de una secta en Perú junto a la hija que tuvo con el líder de la organización, ha reclamado a la Justicia que esa persona siga en prisión preventiva porque "no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente y no va a aparecer nunca más".

"Va a desaparecer y no va a volver; entonces, no pueden dejarle libre", ha sostenido. La familia está intentando evitar la salida de prisión de su captor, Felix Steven, una posibilidad que se decidirá el próximo 15 de octubre en Perú.

Aguilar se ha pronunciado en un vídeo colgado en YouTube y en el que habla por primera vez de su situación. En la grabación aparece junto a su prima y portavoz de la familia, Noelia Bru.

La chica ha explicado que ha cambiado su declaración ante la Policía, después de llegar a España, porque en el momento del rescate estaba "manipulada" y era "peligroso".

Además, ha alegado que no se sentía "cómoda" y que ahora, ya en su entorno familiar, es cuando ha ido "despertando".

"Ha sido cuando he llegado a mi entorno y a mi familia que he ido recuperándome un poco y despertándome un poco, viendo como son las cosas de verdad, viendo qué me ha hecho a mí y al resto de las víctimas", ha dicho.

Así, ha mantenido que "todo" lo que ha declarado en España es "totalmente cierto", aunque ha rechazado "ahondar en detalles".