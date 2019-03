Ruth Ortiz, la madre de los menores Ruth y José, desaparecidos en Córdoba desde el 8 de octubre de 2011, ha comparecido ante los medios de comunicación y se ha expresado con contundencia sobre los restos hallados en la finca de las Quemadillas, afirmando que "solo" quiere enterrar a sus hijos. "Yo los parí y tengo derecho a enterrar lo que el desgraciado de su padre ha dejado de ellos", refiriéndose a José Bretón, en prisión acusado de dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco.

En rueda de prensa este viernes en Huelva, Ortiz ha manifestado que "no ha habido ningún proceso por asesinato en el que el cadáver tenga que estar a la vista del juicio", indicando además que "los huesos han sido más que examinados y ya no cabe ni un examen más", así como que no entiende "el temor que muestran los poderes públicos en general" a que "puedan descansar en paz cuanto antes".

Por todo ello, ha apelado a las administraciones, dirigiéndose al ministro del Interior, Jorge Fernández; al subdelegado del Gobierno en Córdoba y Huelva, Juan José Primo Jurado y Enrique Pérez Viguera, y al defensor del Menor y del pueblo andaluz, José Chamizo, del que ha afirmado que "no ha hecho absolutamente nada por mis hijos ni por mí", que medien "para que me sean entregados los restos de mis hijos Ruth y José".