La pareja que denunció a la Xunta por homofobia confía en una sentencia favorable

POR NO PERMITIRLES ADOPTAR

Daniel y Santiago quieren ser padres, pero aseguran que la Xunta de Galicia no se lo permite por ser homosexuales. Desde la Administración aseguran que no cumplen los requisitos para adoptar un niño y que no tiene nada que ver con su condición sexuales. Ellos afirman que su informe está lleno de irregularidades.