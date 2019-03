Castilla y León paraliza el tratamiento de un joven con tetraparesia sin explicaciones

Una vacuna en mal estado dejó a Sergio en silla de ruedas. Ahora sufre tetraparesia, una enfermedad que solo le permite mover la mano izquierda. Desde hace cinco años recibe un tratamiento en Navarra para evitar el agarrotamiento de sus músculos. Vicente Nicolás, padre de Sergio, declara que "en estos 5 años hemos notado que el niño está tranquilo, está relajado".

Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha restringido las derivaciones y Sergio se ha quedado sin tratamiento. El propio Sergio escribe a través de su ordenador: "Me gustaría ir a Navarra para mejorar mi calidad de vida y es muy duro vivir en una silla de ruedas".

Desde que le comunicaran la paralización de su tratamiento, Sergio y su padres acuden casi a diario a la puerta del hospital de Burgos para recoger firmas por lo que consideran una injusticia. Rosa María Hermoso, madre del joven, opina que "no tienen por qué paralizar los tratamientos de los pacientes, es muy serio, no se puede jugar con las personas, tendrían que ser un poco más humanos".



11.000 firmas en papel y más de 120.000 por internet es lo que ha conseguido ya la familia. Como respuesta, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha ofrecido a Sergio un tratamiento de fisioterapia en el Hospital de Burgos, algo que sus padres no consideran suficiente para sus necesidades.



Las plataformas en defensa de la ley de dependencia aseguran que el caso de Sergio es uno de cientos. Denuncian que en lo que llevamos de año en España, cada día cuatro dependientes pierden la prestación o servicio que venían recibiendo.