Gustavo y su esposa Ana circulaban por una avenida de la costera ciudad de Guayaquil, en Ecuador, cuando de repente fueron asaltados por dos individuos en mitad de la vía. "Veníamos a baja velocidad, al momento nos sorprenden, nos asaltaron", relata Gustavo a laSexta.

Un atraco a punta de pistola que las cámaras de seguridad de su vehículo grabaron de principio a fin, tanto el interior del coche como el exterior, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas. Así, la grabación recoge cómo uno de los asaltantes consigue abrir la puerta del conductor y arrebatarle el reloj, mientras el otro atracador, con un desconcertante saludo, les apunta a través del cristal con una pistola.

"Llegué a temer por mi vida y por la de mi mujer", reconoce el conductor. Fue Ana quien le convenció a gritos para que avanzara: "Me quedo paralizado hasta que él baja el arma, logro sacar el carro y me voy", cuenta Gustavo, que denuncia que no es la primera vez que les ocurre algo parecido: "Es la segunda vez pasamos por algo similar. Tuve un asalto, me robaron un reloj y a mi hijo lo apuntaron con un revólver", recuerda.

Aunque señala que en muchos barrios de la ciudad la vida no es nada fácil y "la situación es muy dura", no oculta que tratan de tomarse el tremendo susto con sentido del humor: "Me han hecho hasta reír, hasta memes me han hecho", explica.

Desde ese día, Ana y Gustavo celebran una segunda oportunidad que no piensan desaprovechar: "Hemos vuelto a la vida nuevamente", sostiene él.