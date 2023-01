Su pareja la intentó atropellarla y no entiende por qué ella tiene que estar encerrada y vigilada por la Policía mientras él ha quedado en libertad.

Jennifer, una mujer de Vigo, ha relatado lo hechos a laSexta sin dar la cara porque tiene pánico a que la encuentre si le retiran esa vigilancia de 24 horas.

"Yo tengo protección, mis hijos también. Me cogió contra el coche, me golpeó, me pegó patadas, de todo", explica la joven, que denuncia que intentó arrollarla a ella y a sus primos con el coche en varias ocasiones, tal y como muestran los destrozos provocados.

El hombre fue detenido, pero la jueza lo ha dejado en libertad con una orden de alejamiento: "Estoy escoltada 24 horas y a dónde voy vienen, pero es injusto que yo tenga que estar así y él libre en casa".

Agradece el trato de los agentes y su protección pero reivindica lo que, cree, es injusto: "Mientes se hace lo legal y no, tenemos que estar escondidas y sufriendo nosotras. Si el juicio tarda un año, no creo que vaya a tener a la Policía un año pegada a mi puerta o a dónde yo vaya".

Jennifer hace publica su situación para animar a otras mujeres a denunciar. "Me siento protegida, cuando no estén a lo mejor huele el miedo", asegura la joven, que sueña con volver a pasear tranquila y en soledad.