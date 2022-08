Mirza Salman Baig fue cesado este lunes por la noche como cónsul general del Pakistán en Barcelona, tras una denuncia interna de una trabajadora de la oficina por presunto acoso sexual e intento de violación, ha explicado el propio denunciado a Efe.

El diplomático adquirió relevancia por sus gestiones para ayudar a la familia de las dos hermanas paquistaníes que vivían en Terrassa (Barcelona) que fueron asesinadas en su país por sus propios familiares tras negarse a continuar con el matrimonio forzoso con sus primos.

Según ha explicado a Efe, ha buscado ya un abogado en España por si se admite una denuncia por agresión sexual en instancias judiciales en algún momento. "Desgraciadamente, anoche me llamaron y ya no soy cónsul en Barcelona. Espero que me restituyan cuanto antes porque todo este caso es mentira", ha explicado Salman Baig en conversación telefónica.

"La embajada en Madrid y el ministerio de Exteriores pakistaní han llevado a cabo varias investigaciones y no hay ninguna prueba de acoso ni violación, pero creen es mejor para la imagen del país apartarme", ha añadido. Salman Baig indica que despidió a la mujer a principios de julio porque recibió quejas.

"Como no lo puede demostrar en un tribunal quiere hacer un juicio mediático. Ella ya me hizo chantaje diciendo que lo denunciaría a la prensa", ha asegurado el exconsul en Barcelona. Salman Baig asumió el cargo en Barcelona de cónsul general en diciembre de 2022 después de haber pasado por las embajadas de Australia, Japón, Indonesia y Alemania.