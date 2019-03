Paco González vuelve al trabajo reclamando más medios para la Guardia Civil

COMENZÓ SU PROGRAMA CON UN DISCURSO DE DIEZ MINUTOS

Rodeado de flashes y con semblante serio, Paco González volvió al trabajo trece días después del ataque a su mujer y a su hija. En un discurso al comienzo de su programa, agradeció la valentía de su mujer y su hija e hizo una reclamación pública por los pocos medios con los que cuenta la Guardia Civil. "La gente me pregunta que cómo no habían hecho nada hasta el ataque, pero por lo que he visto es por falta de medios", aseguró.