Una paciente del hospital universitario de A Coruña pasa nueve horas en urgencias, sin ser atendida y con una vía puesta

Manuela tenía cita a las 10 de la mañana pero tras 9 horas de espera, sufriendo sus hernias en una silla, se fue del hospital con la vía puesta pero sin ser atendida. Ella explica que "había un colapso" y que se vio "desbordada".

Fue con una cita programada para pruebas de urgencia para evitar la pérdida de visión en un ojo. Sostiene que pidió que le retiraran la vía, que no lo hicieron y que por eso se marchó: "Me fui a casa con la vía".



Al día siguiente presentó la reclamación y horas después fue atendida. No fue la única que sufrió las esperas en urgencias. En camillas o en sillas de ruedas aguardan en los pasillos muchos pacientes para ser atendidos o incluso ingresados. Son vídeos de queja del personal hospitalario en A Coruña. Ana Leston, de la Junta de Persona, explica que "el colapso en urgencias se arrastra hasta los ingresos programados".



Desde el hospital no comentan el caso de Manuela y niegan que haya un colapso en urgencias porque han reforzado con 12 camas el servicio. Los sindicatos afirman que una media de 40 pacientes sufren esperas en pasillos por falta de camas.



Los sanitarios aseguran que casos como los Manuela se evitan con más medios y mejor organización.