Un paciente denuncia que un hospital público le cobró 9.000 euros por una operación

Cinco años sufriendo sin poder sentarse para comer o trabajar. Un intenso dolor en el glúteo le deprimía hasta que descubrió que en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa a un neurocirujano, el doctor Maestro de León, que podía operarle del síndrome piramidal, una contractura del músculo que oprime el nervio ciático. "Hemos sido víctimas de una estafa", afirma Francisco Villarán, hermano del paciente.

La sorpresa del paciente fue que cuando pidió ser operado por la sanidad pública, el neurocirujano les mostró su total oposición.

A pesar de que el centro financiado por la Generalitat tiene en su hoja de servicio este tipo de operaciones, el doctor Maestro de León les dijo que en la Mútua de Terrassa no se disponía del material e instrumentos necesarios para la intervención. "Al final nos llega a decir "que sepas que yo no opero un síndrome piramidal por la seguridad social porque no me sale de los huevos"", explica el hermano.

Accedió a ser operado, pero le pidieron al doctor una factura para poder pedir el reembolso del gasto a la Generalitat.

Algo a lo que el doctor también se negó. "Nos dijo "no, no, aquí si hay conflicto e historias de reclamaciones, no" y le dije oiga pero que mi hermano lleva 40 años cotizando a la seguridad social".

El departamento de Salud ha abierto un expediente disciplinario para indagar las irregularidades mientras que el Hospital Mútua de Terrassa y el doctor guardan silencio.