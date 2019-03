Paciencia, una de las monjas aisladas en Liberia: "Todos los enfermos de aquí pedimos ir a España para tratarnos"

DESPUÉS DE SABER QUE LA HERMANA CHANTAL HA MUERTO POR ÉBOLA

A miles de kilómetros la compañera de Miguel Pajares, la hermana Chantal Pascalín, no ha podido sobrevivir al virus del Ébola y ha muerto en Liberia. La religiosa había pedido ser trasladada a nuestro país con el padre Pajares pero el viaje no se realizó porque no tenía nacionalidad española. Por ello la hermana Paciencia que también está muy enferma dice que "todos los enfermos que se encuentran en Liberia hemos pedido ir a España".