Iñaki López ha mostrado su sorpresa en laSexta Noche al ver bailar al periodista y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, qu eha respondido al presentador: "Aunque no te lo creas, voy contenido". Ferreras ha remarcado que, si bien "es una fiesta", también es algo "muy serio".

"Aquí hay una lucha de un montón de gente durante muchos años, y este es el homenaje a esos mayores que se jugaron el alma y se partieron la cara para que este país fuera mejor", ha destacado García Ferreras, que ha señalado que "en la atmósfera de este país se respiran unos aires de involución, y es el momento de decir 'ni un paso atrás'".

En este sentido, Ferreras ha insistido en que "este país ha sido pionero respecto a la diversidad y la igualdad. Lo peligroso y escandaloso es la uniformidad" y, si bien se han vivido momentos de tensión en la manifestación por la presencia de Ciudadanos, ha recordado que "esta es la fiesta de la libertad total y de la tolerancia".

No es la primera vez que el presentador de Al Rojo Vivo acude a la manifestación del Orgullo, pero sí la primera que se sube a una carroza. "Me han preguntado varias veces por qué", ha señalado, y a ello ha respondido: "Porque hay gente que dio la cara en momentos muy difíciles, y esa memoria tenía que ser hoy respetada. Me subo por esa gente".