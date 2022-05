Se siguen conociendo detalles de los dos operarios fallecidos en la explosión que ha sufrido un edificio en el centro de Madrid este viernes, concretamente en el barrio de Salamanca. Ambos trabajadores, de 21 y 27 años, se percataron de un fuerte olor a gas en el edificio en el que trabajaban.

Al investigar el origen del olor, bajaron al sótano con la intención de cerrar la llave. Fue entonces cuando se produjeron los trágicos hechos, una explosión de la que no pudieron librarse y que dejó, además, al menos 19 heridos.

Fue alrededor de las 13:30 horas cuando se registró la explosión en un edificio de la calle General Pardiñas donde continúan trabajando los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid.

La explosión ha sido muy fuerte y por eso ha alarmado a los vecinos de la zona. La Policía Municipal ha acordonado la zona para que no se acerquen los curiosos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias. Los efectivos de seguridad piden a la ciudadanía que eviten la zona y que no se acerquen a no ser que sea indispensable.