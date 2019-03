Los sindicatos de policía critican el reparto de las medallas por el accidente de Santiago

Las organizaciones policiales SUP, CEP y UFP han criticado la concesión de medallas por la actuación en el descarrilamiento del tren en Santiago, a personas que ni siquiera estuvieron en el lugar.

Las asociaciones profesionales resaltan a los agentes que participaron in situ con un trabajo "incuestionable, de gran profesionalidad, en un marco difícil, con una gran capacidad de reacción y ordenación de los trabajos, sin importar los riesgos y sobreponiéndose a un trágico escenario".

Tras apuntar que son esos los momentos en que se sienten "orgullosos de ser policías y servir a esta sociedad", SUP, CEP y UFP denuncian que "ese orgullo desaparece cuando los que dirigen el Ministerio del Interior, aprovechando el riesgo y trabajo de esos funcionarios, premian y condecoran a otros que ni tan siquiera pisaron el escenario de la catástrofe".

En este sentido, critican "la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, pensionada con el 10% del sueldo, a funcionarios que no participaron en el dispositivo concreto de emergencias, que no pisaron las vías del tren, que no corrieron riesgo alguno, que no sacaron cadáveres de los vagones y que su trabajo se limitó, por ejemplo, a tramitar el atestado, cómodamente sentados".

EL DELEGADO DE GOBIERNO DEFIENDE EL REPARTO

El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha defendido hoy las medallas concedidas a la actuación policial tras el descarrilamiento del tren Alvia el pasado 24 de julio en Santiago de Compostela con las que se ha reconocido el trabajo de agentes con distintas funciones en el organigrama. Ha respondido de este modo a las críticas de los sindicatos policiales SUP, CEP y UFP, que ayer emitieron un comunicado conjunto en el que reprochaban la concesión de medallas a personas que ni siquiera estuvieron en el lugar del accidente.

Juárez ha dicho en declaraciones a los periodistas tras asistir a una conferencia de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, en Santiago, que la Policía es una organización "piramidal en la que hay responsabilidades a todos los niveles y cada uno tiene su misión". "En un operativo como aquel, modélico, hubo unos policías a los que les tocó trabajar a pie de obra y hubo otros a los que les tocó labor de organización que también es muy importante en un caso como éste para que todo funcione coordinadamente", ha defendido.

Ha destacado que los criterios seguidos para la concesión de estas medallas de reconocimiento "no son exclusivamente aquellos que se ocuparon de las labores iniciales a pie de vías". "Hay que entender esto, en una organización piramidal como la policía cada uno tienen su responsabilidad y las labores que se hacen de forma extraordinaria, eficiente, se deben recompensar. A los policías de base, que son la mayoría que ha recibido este reconocimiento, como a responsables, oficiales, comisarios, que tienen una responsabilidad. Cada uno en su papel debe recibir reconocimiento", ha incidido Juárez.

En su opinión, no es justo que "por el hecho de ser jefe" no se reconozca la labor de un profesional cuando también ha hecho una labor "excepcional" que debe ser reconocida por la sociedad.