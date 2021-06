Nueva agresión de una menor a otra a razón del reto viral llamado 'la caza del pijo', que consiste en grabarse pegando a jóvenes a los que los agresores consideran 'pijos'. Estos vídeos son posteriormente subidos a las redes sociales, donde se alardea y se aplauden estos golpes. En esta ocasión, la paliza ha tenido lugar en la capital de Madrid.

"Tú me conoces, ¿verdad? ¿Sabes mi nombre?". Con esta pregunta, la agresora arranca el cruel reto. Mientras, otro chico, con el móvil, no pierde detalle de lo que está sucediendo: "Se ve guay, ¿no?". La agresora insiste: "¿Segura?". La víctima responde, aterrorizada: "Te lo juro que no te conozco". Pero arranca la cuenta atrás que precede a los golpes.

Patadas, estirones y puñetazos, entre risas. La menor agredida consigue escapar con una amiga. Desgraciadamente, no fue la única. Este grupo agredió, en el barrio madrileño de Chamartín, hasta otras tres menores con el mismo 'modus operandi'. Luego subían los vídeos en Internet, donde lo bautizaron como el reto de la 'caza del pijo'.

"Tras constatar que la presunta autora se desplazaba a este distrito para agredir a todo aquel considerado 'pijo', normalmente mujeres, los agentes procedieron a su identificación", ha explicado Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional. Otras tres jóvenes también han sido identificadas por los agentes.

Los datos de la principal responsable de la agresión, una menor de 14 años, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. No es la primera vez que vemos agresiones entre estos jóvenes que luego suben a redes sociales. Pero hay que recordar que por estos ataques pueden enfrentarse a un delito de lesiones.