El norte de la Península vive temperaturas otoñales en agosto

En Bilbao, preparan un nuevo día de fiestas y temen lo peor. Semana grande para los bilbaínos que no dejan de mirar al cielo. Las temperaturas no superan los 20 grados y esa es la temperatura media que hay en Bilbao en el mes de Octubre. Las probabilidades de lluvia ya no sorprenden a nadie.

En casi toda España, perfectamente podría ser un día de septiembre u octubre. Y si no que se lo digan a estos lucenses porque ellos han tenido siete grados menos de lo normal en estas fechas.

Acostumbrados a las noches de bochorno de agosto, los madrileños llevan una semana con temperaturas nocturnas por debajo de los 20 grados. Los vecinos celebran lo bien que se duerme por las noches con una temperaturas tan agradables.

Aunque no haga tanto calor, la ocupación de las playas de Valencia no se resiente. La probabilidad de lluvias en la provincia de Valencia y Castellón no preocupa a los que están de vacaciones. Como siempre, hay excepciones que confirman la regla: con 37 grados de máxima, los malagueños viven su feria con altas temperaturas.