La 'noche tropical' da paso a la 'noche ecuatorial' con mínimas que superan los 30 grados

LA OLA DE CALOR TAMBIÉN PASA FACTURA DURANTE LA NOCHE

Madrid y Barcelona no han bajado en toda la noche de 25 grados, lo que se conoce como noche ecuatorial. Dejamos atrás aquellas noches tropicales en la que la mínima no bajaba de los 20 grados. Dormir con estas temperaturas se hace insoportable pero también tiene riesgos: a partir de 21 grados el cuerpo no consigue descansar y a la larga puede provocar insomnio crónico. Anoche, muchas ciudades, superaban los 30.