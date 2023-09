La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver momificado de una persona que llevaba meses colgada de un cable en una casa abandonada en Tui (Pontevedra). Según fuentes del Instituto Armado, unos niños que jugaban en una zona de casas abandonadas observaron este domingo hacia las 20.30 horas el cadáver de una persona.

En principio, se trataría de un varón, si bien no se corresponde por ahora con ninguna persona que esté en busca en esa zona de Pontevedra y el norte de Portugal. No llevaba documentación, o al menos esta no se ha podido acreditar, y los investigadores están pendientes de la autopsia y la extracción del ADN tanto para dar con la identidad de la persona como para conocer las circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo se encontraba momificado, y los investigadores estiman que la persona llevaba fallecida varios meses. Por el momento, y aunque el cadáver estaba colgado por el cuello, no se descarta ninguna hipótesis acerca de las causas de la muerte.

Según han apuntado desde la Guardia Civil, no constan denuncias de desaparecidos, ni por esa zona ni en Portugal, que se pudieran corresponder con la persona hallada.