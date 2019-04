"Que te jodan, cáncer"; la atleta que venció al cáncer de mama posa en la portada de Interviú

Natacha nunca permitió que la enfermedad le cambiara. "La vida se escapa y hay que aprovecharla", repite siempre, como un mantra, esta atleta valenciana. Ante el cáncer completó -y ganó- la carrera más complicada de todas, la que le haría quitarse sus zapatillas de deporte; al menos momentáneamente.

Hoy su reto ya es otro. Ya ni piensa en el cáncer de mama que intentó asustarla. Fue fuerte para superarlo y más aún para mostrar sus cicatrices de guerra justo después de someterse a una mastectomía. Es la primera mujer que, tras una intervención así, posa desnuda para la portada de Interviú.

Natacha López en Interviú | Interviú

Su intención no es otra que normalizar su vida pese al cáncer y romper los tabús en torno a la enfermedad. Asegura que "hay que aprovechar el momento porque no sabes cómo acabará todo, hay que intentar ver el cáncer como si fuese una enfermedad común" e insiste en que es vital para la mujer "no dejarlo todo por el maldito cáncer".

Sesión de fotos en Interviú | Interviú

Natacha no se esconde. Reconoce que quiere volver a tener sus dos pechos y por eso ha decidido reconstruirse la mama tras la mastectomía a la que se ha sometido. Pero ella introduce un matiz importante: "Lo que quiero es volver a ser yo misma".

Volver a ser ella misma pasa, precisamente, por calzarse de nuevo las zapatillas. Natacha quiere volver a correr y ya ha fijado un nuevo reto en su cabeza: su meta es correr 15 maratones en los próximos 12 meses.