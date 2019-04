'Sharperos' y 'neonazis', los radicales que intensifican sus amenazas tras la brutal paliza a una joven en Murcia

Tendida en el suelo, una joven no puede levantarse a causa del dolor; acaba de recibir una paliza. Está vinculada con la extrema derecha, y sus agresores, de ideología contraria, han huido.

Por ello, la policía se encuentra patrullando la zona del casco antiguo de Murcia, por temor a represalias. En internet continúan registrándose mensajes ofensivos y de amenaza, de los que la Policía ya tiene constancia.

"Queremos prevenir, no subestimamos las amenazas den las redes", ha explicado Cirilo Durán, jefe superior de la Policía de Murcia. Se trata de dos grupos y extremadamente violentos. Los antifascistas, conocidos como 'sharperos', visten con estética similar a la de los skins. Suelen llevar símbolos como el de la hoz y el martillo.

Los 'sharperos' tienen un eterno rival: los seguidores de la extrema derecha. La esvástica es uno de sus símbolos más conocidos. A ambos grupos se les ha relacionado con las facciones más radicales del fútbol. La Guardia Civil ya detuvo en Murcia a seis neonazis por agredir a dos jóvenes. Los detenidos estaban ligados a los ultras del Real de Murcia.

son grupos con ideas similares pero contrarias. "El perfil de los integrantes es muy similar. Lo que varía es la forma que tienen de desenvolverse en los ámbitos sociales y políticos", explica Rebeca Cordero, profesora de Política en la Universidad Europea.

Por su parte, la víctima de la agresión pide en una carta que cese la violencia. "Considero que la agresión que yo he sufrido no puede justificar ninguna violencia contra otras personas", señala. Por lo pronto, un centenar de agentes velarán para que no se produzca este fin de semana ninguna agresión.