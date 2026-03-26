Mueren varios internos en la cárcel de Botafuegos, Algeciras, tras consumir droga impregnada en cartas

Los detalles La Policía Nacional ha registrado domicilios de la localidad gaditana en los que residen personas que supuestamente introdujeron en la prisión cartas impregnadas de estupefacientes.

La Policía Nacional está investigando la muerte de varios internos del Centro Penitenciario de Botafuegos en Algeciras, Cádiz, tras consumir droga introducida en la prisión mediante cartas impregnadas. En el marco de la Operación Poeta, los agentes realizaron registros en domicilios de personas sospechosas de haber introducido estas cartas con drogas. La investigación comenzó al descubrirse que el consumo de estos estupefacientes había causado sobredosis mortales entre los reclusos. Hasta ahora, no se ha revelado el número de domicilios registrados ni la cantidad de personas investigadas, ni cómo se impregnaban las cartas con la droga.

La Policía Nacional investiga la muerte de varios internos del Centro Penitenciario de Botafuegos de Algeciras (Cádiz) tras consumir droga que entró en la prisión impregnada en cartas, han informado fuentes policiales.

Dentro de estas pesquisas, agentes de la Policía Nacional realizan desde primeras horas de la mañana de este jueves registros en domicilios de la localidad en los que residen varias personas que supuestamente introdujeron en la prisión las cartas impregnadas de distintas drogas.

La investigación, denominada Operación Poeta, se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el consumo de estos estupefacientes había provocado la muerte de varios internos en el centro penitenciario.

Según las primeras informaciones, todos ellos habrían fallecido por sobredosis por consumir la misma droga en esta prisión.

Hasta el momento no ha trascendido ni el número de domicilios registrados, ni la cantidad de personas investigadas, así como el método en el que impregnaban la sustancia estupefaciente en las cartas dirigidas a internos de las instalaciones penitenciarias de Algeciras.

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