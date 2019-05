Muere un elefante bebé que era obligado a bailar y hacer trucos en un zoo de Tailandia

El bebé elefante, que fue nombrado 'Dumbo' por los defensores de los derechos de los animales, murió a causa de una infección no tratada en su tracto digestivo, lo que le causaba una"diarrea constante", según informaron los veterinarios. Esto significaba que su cuerpo no absorbía los nutrientes como debería, lo que hizo que sus huesos se volviesen muy frágiles hasta el punto que, durante una actuación en un zoo de Tailandia, sus piernas traseras se rompieron al no aguantar el peso de su cuerpo, tal y como publica 'Metro'.

Sin embargo, no se dieron cuenta de la infección hasta que el animal se rompió las patas traseras y, solo una semana después de ser llevado al hospital para recibir tratamiento, el bebé elefante falleció.

La organización 'Moving Animals' había denunciado las deplorables condiciones en las que se encontraba el elefante bebé en el zoológico: le obligaban a bailar, tocar' instrumentos musicales y realizar trucos ante la mirada de los visitantes del zoo, a pesar de su aspecto visiblemente desnutrido.

Además de la denuncia, el organismo había iniciado una petición para salvar a 'Dumbo' y enviarlo a un santuario animal. Esta iniciativa ya contaba con 200.000 firmas de apoyo.

Sin embargo, el pasado viernes informaron del fallecimiento del animal en su cuenta de Facebook. "Este es un trágico y horrible final para la corta vida de Dumbo", dijo Amy Jones, cofundador de 'Moving Animals'.

"Su cuerpo esquelético sugirió claramente que estaba enfermo y que podría estar sufriendo de desnutrición y agotamiento. Y, sin embargo, el zoológico no hizo nada hasta recibir críticas internacionales. Bajo su cuidado, este bebé elefante se rompió las dos patas traseras y el zoológico ni siquiera se dio cuenta durante tres días. No puedo imaginarme el sufrimiento de Dumbo durante este tiempo. Descansa en paz", declaró Jones.

Desde la fundación alertan, además, de que la muerte de 'Dumbo' no podrá detener a los dueños del zoológico a comprar otro bebé elefante, ya que en Tailandia es legal.