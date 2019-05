Muere una niña de dos años al electrocutarse con un cargador de móvil conectado a la corriente

Una niña de dos años de India ha fallecido electrocutada tras introducirse un cargador de móvil que estaba enchufado a la luz, según informa el medio local The Times of India.

El suceso ocurrió cuando un familiar puso a cargar el teléfono y tras tener la batería al 100%, dejó el cargador enchufado a la corriente. Fue en ese momento cuando la niña se lo introdujo en la boca provocando la electrocución.

El oficial de la Policía de Jahangirabad Akhilesh Pradhan afirma que se trata de un accidente y que "la familia no ha presentado ninguna queja, por lo que no se ha abierto expediente".

No es la primera vez que sucede un hecho de este tipo en el mundo, pero si el cargador es original y no tiene ningún fallo, no debería ocasionar ningún peligro para una persona.