Una mujer falleció en enero de 2020 en Madrid después de que el Summa la confundiera con una paciente en cuidados paliativos y no enviara a tiempo una ambulancia para tratarle la insuficiencia respiratoria que estaba padeciendo en ese momento.

Los hechos se remontan al 26 de enero de 2020, a las 10:48 horas, cuando la hija de la paciente se pone en contacto con el 112 para alertar de que la mujer, enferma crónica del corazón, está sufriendo una insuficiencia respiratoria. Tras comprobar que está inconsciente, un médico del SUMMA indica que se va a enviar una ambulancia al domicilio.

Sin embargo, pasados 11 minutos de esta primera llamada, la hija de la mujer decide llamar de nuevo porque todavía no ha recibido asistencia médica y sigue presentando episodios de apnea. Así se puede escuchar en los audios de las llamadas a los que 'El Mundo' ha tenido acceso en exclusiva.

El sanitario que recibe esta llamada le indica que se "está muriendo" porque se trata de "una paciente en cuidados paliativos". "Señora, es que tenemos muchos avisos, perdóneme, ¿eh? Pero una persona que está en situación terminal, en paliativos y que hace pausas de apnea, es que está falleciendo", se escucha en la grabación publicada por el citado diario.

Tras escuchar esto, la hija de la ahora fallecida le asegura que su madre no es paciente terminal, sino que es enferma crónica y, por momentos, no respira. "Mi madre no está en paliativos (...) será otra persona", insiste en varias ocasiones. Sin embargo, el sanitario que atiende la llamada insiste en que le han trasladado que la mujer es una paciente terminal. Finalmente, acaba por reconocer que puede haber habido un error con las llamadas recibidas y le informa de que envían "una UVI inmediatamente".

Esta unidad llegó a los 6 minutos de la última llamada. En total, pasaron 18 minutos desde que recibieron el aviso de que la víctima estaba inconsciente. Cuando la ambulancia llegó al domicilio, los sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Desde el Summma reconocen que, "debido a un error", no se activó el recurso adecuado. Si bien, defienden que el tiempo de respuesta que hubo "se encuentra dentro de los márgenes aceptados contemplados para este servicio". Además, señalan que "de este retraso no se puede inferir el fallecimiento y resulta imposible predecir cuál habría sido el resultado final si la ambulancia hubiera sido enviada en el primer momento, cuando presentaba pluripatologías previas y se desconoce cuánto tiempo llevaba inconsciente".

El abogado de la familia, Carlos Sardinero, ha indicado a 'El Mundo' que el Sermas sostiene que ya se encontró a la mujer sin conocimiento "porque creen que así pueden justificar mejor su error al tardar en mandar la UVI". Creen que si cometen un error tan imperdonable con una mujer que no se sabía cuánto tiempo llevaba inconsciente, su fallo es menos importante porque no se puede demostrar que provocara la muerte de la mujer", ha sentenciado.