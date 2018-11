Muere Amal Hussein, la niña de siete años que puso rostro al drama de la guerra en Yemen

'The Tragedy of Saudi Arabia’s War', un reportaje de 'The New Yok Times' mostró a la pequeña Amal como imagen de la guerra de Yemen. Las fotografías la mostraban en un estado severo de desnutrición.

El reportaje destapaba el sufrimiento humano que causa el conflicto armado en el país. La historia de Amal conmovió al mundo. A 150 kilómetros de la capital de Yemen, la pequeña sobrevivía con un poco de leche, que posteriormente expulsaba por vómitos y diarrea.

La niña yemení ha fallecido en un campamento de refugiados. Su madre, Mariam Ali, ha compartido su dolor al 'New York Times': "Mi corazón está roto. Amal siempre estaba sonriendo. Ahora estoy preocupada por mis otros hijos".

La Guerra de Yemen es un conflicto armado que azota el país desde marzo del 2015. Con la intervención de Arabia Saudí e Irán, el país de Oriente Medio sufre constantes bombardeos que han provocado en su población grandes costes humanos. Se estima que, con una población de 30 millones de habitantes, casi la mitad necesitan ayuda humanitaria.