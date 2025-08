Los motivos por los que cada vez hay más medusas en las playas de España

Llega el verano y con ello, muchas personas aprovechan para ir a zonas costeras para disfrutar de la playa que tanto añoran durante el invierno. Sin embargo, también tiene sus cosas negativas: la arena, las algas, la crema solar y sobre todo, las medusas. Casi todos, siempre que nos encontramos con algo más grande de lo normal en el agua, hacemos unos aspavientos que parece que se nos va a salir el corazón por la boca.

Este verano, especialmente, la presencia de estos animales marinos ha aumentado. Y es que, según la ONG Oceana, los desequilibrios generados por las altas temperaturas del agua y la disminución de depredadores como la tortuga boba o el atún rojo, están detrás del aumento de las medusas.

Tal y como informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las especies más frecuentes en España son la clavel del mar (Pelagia noctiluca), la huevo frito (Cotylorhiza tuberculata), la aguamar (Rhizostoma pulmo), la común (Aurelia aurita) y la famosa carabela portuguesa (Physalia physalis).

Aunque las primeras "no presentan mayor peligro porque no tienen la capacidad de perforar la piel" y, por tanto, no causan infecciones ni efecto urticante, la famosa carabela portuguesa es otro mundo completamente diferente, pues ni siquiera es una medusa, sino un hidrozoo compuesto por varios pólipos que trabajan conjuntamente. En resumidas cuentas, se parece a una medusa, pero tiene distintas partes que se encargan, entre otros, de reproducirse, de alimentarse o de capturar presas, todo ello, simultáneamente.

Además, esta especie pueden causar problemas serios en algunos bañistas, sobre todo a aquellos más sensibles, cuando se produce una "picadura" que es, más bien, el contacto accidental con sus tentáculos que tienen células urticantes como medida de protección. La reacción en las personas es "similar a la picadura de una abeja" y puede causar "grandes daños" en personas alérgicas. Según la Cruz Roja, las carabelas portuguesas "pueden llegar a provocar la muerte si la persona tiene una alergia muy desarrollada" o poca resistencia a su toxina.

Los motivos por los que cada vez son más frecuentes

La presencia de las medusas en las playas españolas "depende del viento y la corriente de alta mar", que, a su vez, está relacionado con el cambio climático, recuerda Oceana. Estos animales prefieren las aguas más cálidas para reproducirse, la contaminación y la reducción de los depredadores, por la sobrepesca.

Las costas de Baleares y Andalucía son las más afectadas con su presencia "porque están en medio de corredores biológicos, como el estrecho de Gibraltar", aunque eso no significa que no puedan apreciarse en otras zonas. De hecho, el mapa interactivo de la aplicación MedusApp, para el reporte de avistamientos y picaduras a partir de las observaciones de los propios bañistas, muestra que, prácticamente, toda la costa española está repleta de estas especies.

Mapa de avistamientos de medusas en España entre el 2 de agosto y 4 de agosto de 2025.

Medidas y recomendaciones ante una picadura

El Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de sufrir una 'picadura' de medusa:

1. Si te ha picado o has tocado una medusa

Limpiar la zona afectada sin frotar y con agua salada. Nunca agua dulce porque el contraste de presión puede esparcir el veneno.

sin frotar y con agua salada. Nunca agua dulce porque el contraste de presión puede esparcir el veneno. Avisar al socorrista .

. Si hay restos de tentáculos en la piel, retirarlos con una pinza u otra herramienta, pero nunca con las manos.

en la piel, u otra herramienta, pero nunca con las manos. Aplicar frío , durante no más de 20 minutos.

, durante no más de 20 minutos. Evitar exponer la zona a la luz del sol.

2. Si hay muchas medusas en la zona de baño

Estar alerta , porque las olas pueden arrastrar trozos de tentáculos.

, porque las olas pueden arrastrar trozos de tentáculos. No pasear o jugar por la orilla .

por la . Sin tocarlas, sacarlas fuera del agua .

. Avisar al resto de bañistas y al socorrista .

. Lo mejor: quedarse fuera del agua.

