Coches lujosos, ropa de marca, relojes de cientos de miles de dólares y aviones privados. La vida de lujo que todos deseamos tener y que otros, como Mompha Junior, la tienen desde que nacieron. El niño —cuyo nombre real es Muhammed Awal Mustapha— es un millonario desde antes de saber caminar y ahora con 10 años se le puede ver posando en su vida de riqueza.

Se le puede ver con un Lamborghini, comiendo tranquilamente en un avión privado o sentado en el capó de un Bentley Flying Spur crema que no se conseguirá por menos de 220.000 dólares. Presuntamente un regalo de su padre, quién también le habría regalado una mansión en su sexto cumpleaños. Según declaraciones recogidas por 'The Sun', su padre escribió en ese entonces que “ser dueño de tu propio hogar es una de las mejores sensaciones. No puede ser descrito en palabras (…), felicidades a mi hijo por tu nuevo hogar. Tu regalo de cumpleaños por parte de papi”.

Tener un coche superlujoso antes de siquiera alcanzar el freno es algo impensable para el 98% de la población. La élite multimillonaria puede permitirse estas extravagancias que nos hacen querer volver a ser niños, pero niños como Mompha Junior.

Sin embargo, y como ya hemos visto, no es un millonario hecho por sí mismo. Se trata de una riqueza heredada de su padre, Ismaila Mustapha, —mayormente conocido como Mompha. Es un influencer nigeriano que amasa más de un millón de seguidores en Instagram y que es conocido por las fanfarronerías de sus derroches.

Mostrar los lujos es parte de la cultura de celebridad de redes sociales. Si no te tomas una foto con tu nuevo coche y la subes a tu perfil, ¿para qué lo has comprado? Ese parece ser el modo de ver la vida de Mompha. Aunque ahora todo eso parece haberse esfumado; si entras en su Instagram ahora, lo encontraras desprovisto de cualquier fotografía. Solo podrás ver dos imágenes: documentos legales de la EFCC (las siglas en inglés para la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros).

Según reportó 'The Guardian Nigeria', esto se debe a que Mompha y su compañía, Ismalob Global Investment Ltd, se enfrentan actualmente a un juicio por diversos crímenes, entre ellos blanqueo de más de 14 millones de dólares. En estos momentos tiene una mala relación con la corte porque ha faltado a dos citaciones de juicio, una el 16 de junio y la otra el 30 del mismo mes. Ante estas faltas, el juez Mojisola Dada del Tribunal de Delitos Especiales de Ikeja ha emitido una orden de arresto en su contra y revocó la fianza que se le había propuesto el 22 de junio, después de su primera ausencia en la corte.

Esto se les notificó a los ciudadanos con un aviso que lee: “Por la presente se notifica al público en general que ISMAILA MUSTAPHA, cuya fotografía aparece arriba, es buscado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en un presunto caso de retención de productos de una conducta delictiva, posesión de un documento que contiene falsas pretensiones, falsa declaración de bienes y blanqueo de productos de una conducta ilícita”.

Asimismo, se informó de su último paradero en Lagos y se instó a informar a las autoridades de su avistamiento en caso de verlo. Así como así su exuberante vida en redes sociales ha sido borrada en sustitución por ambos papeles y su declaración de inocencia ante sus seguidores, dice que “nunca estuvo ausente en la corte”, también informa que realmente no es un hombre buscado y que esto lo hizo la EFCC para “generar más publicidad en las redes sociales”. Sin embargo, Mompha sigue publicando historias en Instagram cantando tranquilamente.