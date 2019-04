Mohamed Aalla dice haber conocido al imán de Ripoll pero que "en ningún momento" intentó radicalizarle

Mohamed Aalla prefiere no hablar frente a la cámara. Está tranquilo y asegura que sabía que no se iba a quedar detenido. "Cuando sabes que no has hecho nada, que no tienes nada...", alega. Además, confiesa que conocía al imán y que no intentó radicalizarle.

Repite, igual que hizo ante el juez, que el Audi A3 que se usó en Cambrils no era suyo aunque estuviera a su nombre. "Sólo lo he puesto a mi nombre porque salía más barato el seguro", detalla.

Mohamed asegura que nunca sospechó nada de su hermano ni supo nada de las bombonas de butano: "En ningún momento he escuchado nada de eso. No lo sabemos porque mi hermano ya se había independizado, ¿me entiendes?", ha dicho.

Llevaba un mes en Alcanar dice, y asegura que no le había notado más metido en la religión. "Iba a rezar poco... no siempre iba a rezar", explica. Insiste en que no sabía que estuvieran implicados en el atentado de Barcelona: "Todos los chicos eran buena gente, yo no sé nada". Toda su familia ha querido arroparle. Uno de ellos ha declarado que están "alegre de que haya salido, es inocente".

Su padre confiesa que están asustados: "Nosotros tenemos miedo, todos". Asegura que Mohamed el día del atentado estaba con su familia, porque le preguntó dónde estaba y le respondió "que en Rosas con su mujer y su hermano". Culpa al Imán de lo ocurrido. "No queremos este problema, es problema del Imán, no de nosotros", asegura Ibrahim Aalla. Visiblemente afectado, asegura que la familia no sabía nada.