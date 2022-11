A Víctor le han quitado las guardias que hacía en las urgencias del centro de salud, pues el médico atiende ahora por videoconsulta. El joven residente se siente estafado. "De la noche a la mañana hemos visto cómo hemos perdido más de la mitad de lo que ganábamos por guardias, que es más de la mitad de nuestro salario. Y, a parte, hemos perdido bastante formación", se lamenta ante las cámaras de laSexta.

La situación es tal que se plantea irse fuera cuando acabe la residencia. Aunque no es lo que realmente quiere. "Habrá que hacer las maletas e irse. Yo soy de Madrid, vivo por aquí cerca. No es lo que quiero, pero bueno, si no queda más remedio", confiesa.

La de Madrid es la segunda comunidad que peor paga a sus médicos. Y muy por debajo de la media (37.247 euros netos al año): 34.337 euros anuales. "Existen grandes diferencias en las retribuciones de los médicos de atención primaria entre comunidades autónomas. En el caso de Madrid, está por debajo de la media", asegura Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.

Solo están peor en Cataluña (32.821 euros anuales). La que mejor remunera es La Región de Murcia, con más de 40.000 euros, seguida del País Vasco (39.307 euros netos al año) y La Rioja (37.421 euros netos al año).

Con esta situación, los actuales estudiantes de medicina en la Comunidad de Madrid también se plantean un futuro fuera de aquí, como Esmeralda, estudiante de Medicina de la Universidad Complutense. "Tener vocación es muy bonito, pero tienes también que vivir. Es de las comunidades en las que vivir te cuesta una barbaridad", asegura la joven.

Y no es la única que piensa así. "Después de estar tanto tiempo, seis años, el MIR, residencia...", se lamenta otra de las estudiantes. "Pues sí que me gustaría más irme más al extranjero", confiesa otra futuro médico. "Parece un poco que es como que te echan", opina la amiga.

Y lo cierto es que no es una cuestión únicamente salarial. "El hecho de que haya más carga asistencial, que haya menos profesionales para atender a los pacientes, provoca que la formación es una formación que es peor", asegura Alex Mayer, miembro de la Junta de la Asociación MIR España.

Piden subidas en todo el territorio. "En el caso de los residentes, se calcula que ha habido una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% desde el 2006", señala Mayer. Todos estos testimonios son una prueba más de la necesidad de empezar a cuidar de los profesionales para que puedan cuidar mejor de nosotros.