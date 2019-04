Miles de niños en España, obligados a dejar el colegio por falta de recursos: "Compras libros y ya te quedas en cero"

Ángeles, no lo tiene fácil sin trabajo y madre soltera de cinco niños, llevarlos cada día al colegio es una lucha continua. "Compras libros, mochilas y te quedas en cero complemente", explica.

En España, el abandono escolar en familias pobres, las que no llegan a los 600 euros mensuales, se ha disparado. El 43% de estos niños deja prematuramente sus estudios, según denuncia el último informe de Save The Children. La ONG reclama una educación más equitativa. "Necesitamos un sistema que tire de los que están más abajo y les ayude para que accedan a la educación en las mismas condiciones", señala Almudena Escorial, de relaciones institucionales de Save The Children.

Denuncian que hay recortes y falta de inversión educativa en los últimos años y que esto incide más en estas familias, que han visto cómo su gasto ha aumentado casi un 30%. Como Verónica que con un sueldo de 600 euros no puede permitirse el apoyo educativo que sus hijos necesitarían para sacarse el curso. "Me dijeron que tenía que ir a refuerzo de inglés, pero claro estuve preguntando precios y de 50 no baja ninguna", apunta.

Dificultades que hasta los propios hijos son conscientes, buscan opciones únicamente para arrimar el hombro. "Mi hija la mayor dice, 'yo me busco el grado medio y me pongo a trabajar'", explica Ángeles. Por eso, reclaman más becas y recuerdan que la educación es la clave para reducir las desigualdades sociales.