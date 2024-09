El concejal ultra del Ayuntamiento de Baza, Rafael Azor, se ha vuelto viral con un mensaje racista en sus redes sociales donde despreciaba el concierto que Camela ofrecía este viernes durante sus fiestas.

"Los gitanicos nunca han sido muy trabajadores, y anoche tampoco. Una hora y poco de concierto, con la entrada algo cara para lo que fue... Unos músicos con treinta años de carrera, dan para más...", publicó.

Una ofensa que se hace extensible a todo el pueblo gitano. "Son palabras muy desafortunadas. Está generando odio y además está tirando de esteriotipos que son muy burdos. De verdad que esto se traduce en actitudes antigitanas que sufrimos las personas gitanas cada día", lamenta Ana Segovia, del Departamento de Incidencia Social Fundación Secretariado Gitano.

Ese mensaje racista lo publicó en su cuenta de Facebook y poco después lo borró. Se trata de un antiguo concejal de Vox que se incorporó al gobierno municipal del PP como edil no adscrito. A pesar de todo, el propio concejal aseguró a 'eldiario.es' que no tenía nada que decir al respecto.

"Franco trabajaba para España y yo trabajo por Baza. Eso es lo único que creo que me identifica", aseguraba el año pasado.

Y no es la primera vez que Azor desata la polémica. Hace tres años no dudó en cargar contra el 8M con mensajes machistas: "Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres. Si una mujer resulta que la está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro que no le gusta que la piropeen".

Una conducta intolerante en la que ya es reincidente.