Unas 2.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado frente al Ministerio de Exteriores, en la capital, para rechazar el "giro" en la posición española respecto al Sáhara Occidental, en un acto organizado por el Movimiento Solidario con el Pueblo Saharaui, al que han acudido representantes políticos y personalidades del mundo del entretenimiento.

Poco antes de las 12:00 horas, una enorme cantidad de banderas de la República Árabe Saharaui Democrática ha inundado la Plaza de la Provincia, donde se encuentra la sede de Exteriores, para reivindicar la "libertad" del Sáhara Occidental y denunciar la nueva postura española respecto al territorio. Los asistentes han proclamado consignas como "¡Sánchez, atiende, el Sáhara no se vende!" o "¡Sáhara libertad, Polisario vencerá!".

Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, ha declarado a EFE que la decisión "arriesgada" del Ejecutivo nacional "no concuerda con la postura tradicional de España" y tampoco representa "el sentir ampliamente solidario de la sociedad española con el pueblo saharaui", al tiempo que "contradice el derecho internacional".

"Estamos ante un giro radical en la postura del Gobierno de España, que se sitúa al lado de la pretensión expansionista de Marruecos en el Sáhara Occidental", ha señalado Arabi, quien considera que la solución del conflicto pasa por "la vía pacífica", y que el pueblo saharaui seguirá con su "determinación" de "continuar con su lucha hasta expulsar a Marruecos de nuestro territorio" para lograr la "libertad e independencia".

Críticas al "giro" del Gobierno

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha censurado el "giro histórico" respecto a la posición de España en el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental y ha señalado que la nueva postura es "inadmisible" e "injustificable". "Es muy grave ponerse del lado del ocupante, de quien vulnera los derechos humanos en contra de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y defendiendo la ley del más fuerte", ha lamentado Serra en declaraciones a la prensa.

Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha afeado la "irresponsabilidad democrática, económica y política" que, en su opinión, ha adoptado el Ejecutivo nacional con la nueva postura en el norte de África. "No nos parece serio ir en contra de las resoluciones de la ONU, no nos parece creíble puesto que no han sabido dar una explicación convincente, y no nos parece realista que nuestra política exterior dependa de los intereses de un tirano", ha dicho en referencia al rey de Marruecos, Mohamed VI.

Al mismo tiempo, el director del Instituto 25 de mayo, Juan Carlos Monedero, ha subrayado que España "tiene un compromiso histórico con el Sáhara" y que el giro se debe a un "mal cálculo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien alguien "le ha hecho creer que España se podía convertir en un eje gasístico" al tomar esa decisión. "No tenemos que traicionar a un pueblo hermano que tuvo DNI español y que todavía, a día de hoy, está en una situación colonial porque no hemos hecho nuestros deberes. Creo que es cuestión de decencia estar aquí", ha valorado.

El actor Carlos Bardem, presente en la concentración, ha manifestado que "es muy doloroso ver cómo hay una solidaridad selectiva", en referencia a la guerra de Ucrania, "y cómo nuestro gobierno nos ha hecho partícipes de esto", y ha criticado que la "conveniencia de los negocios de algunos" esté detrás de "todas las tragedias humanitarias": "Estaría bien que miremos a nuestro alrededor, a un pueblo que durante cuarenta y tantos años ha estado abandonado por la negligencia de nuestros gobiernos, y que se ha abandonado en manos de un sátrapa como es el rey de Marruecos. A un pueblo al que se le encarcela, se le tortura, se le bombardea; un pueblo que vive refugiado en campamentos en el desierto porque se les ha echado de su propia tierra", ha pedido.