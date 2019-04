La menor desaparecida en Barcelona deja una nota: "Os quiero. Estad tranquilos, me he marchado. Estaré bien"

El cartel para buscar a la menor desaparecida invade las calles del centro de Barcelona. Familiares y amigos de Martina la buscan sin descanso. "No sabemos dónde está. Hemos rastreado a todos los amigos y nadie sabe dónde está", explica Esther Casas, madre de la niña.

La niña de 16 años salió el pasado lunes a las siete de la mañana para hacer unas fotocopias, después tenía que haber ido al instituto a hacer un examen pero nunca llegó. Sus padres han encontrado una carta en el buzón, y creen que la dejo Martina antes de irse: "Os quiero. Estad tranquilos, estaré bien. No me han raptado, simplemente me he marchado. No os quiero causar más problemas. Gracias por haberme aguantado tanto tiempo".

Angustiados y muy preocupados, aseguran que su hija tiene problemas desde hace años. "Tenía muy claro que ella se quería ir sin dejar rastro", explica su madre.

La joven sufre un trastorno alimentario severo. "Son enfermedades muy largas. Ya nos había dicho que sabía todos los problemas que nos daba", señala la madre.

La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra han activado una investigación del caso. Aseguran que se trata de una desaparición voluntaria y piden colaboración ciudadana para encontrarla. Cuando la joven se despidió de sus padres iba vestida con chaqueta negra, mochila rosa y no llevaba tarjetas encima.