Twitter se ha llenado estos días de comparaciones entre situaciones o rutinas que se dan a día de hoy y que no pasaban antes. Pero ese mensaje también sucede al revés, cosas que sucedían en el pasado y que ahora son impensables. Todo ello se ha hecho a través de un meme donde un perro grande y fuerte representa la época pasada y otro pequeño y débil el presente.

Con esa plantilla de ambos animales, Twitter ha sacado su lado más original comparando todo tipo de situaciones. Desde canciones, videojuegos, ocio o comida, hasta aspectos de medicina y política. De esta manera, los internautas buscan resaltar las múltiples diferencias que existen entre generaciones.

Ambos protagonistas pertenecen a la raza Shiba Inu. El fuerte es llamado 'Swole Doge', ya que es una exageración con cuerpo humano de 'Doge', un meme de 2013 de un perro que se hizo viral por su cara de sorprendido. El pequeño es 'Cheems' y pertenece a una foto real que un dueño publicó de su mascota en 2017 y que terminó haciéndose famoso por su postura.

El meme del momento es conocido como 'Swole Doge vs. Cheems', lo que significa 'perro cachas contra Cheems' y tuvo su origen en Facebook en febrero de 2020, cuando un usuario publicó la primera versión vista del montaje, según data la enciclopedia de memes 'Know your Meme'. En esta primera creación, el autor comparaba a su jefe de 16 años, que era el perro fuerte, con él y sus 23 años, el perro pequeño.

Comenzando en Facebook, el meme se ha extendido por todo Internet y a través de él los usuarios encuentran las comparaciones más divertidas entre épocas de la vida. Ya ha sido definido en redes como una 'guerra virtual' entre los 'millennial' y las generaciones pasadas.