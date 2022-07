Melilla ha recibido este miércoles a 45 policías nacionales en prácticas que reforzarán la seguridad en la ciudad y de forma destacada la frontera entre la ciudad española y Marruecos, tras su reapertura el pasado 17 de mayo tras 26 meses cerrada por la crisis del coronavirus. En un acto desarrollado en la Delegación del Gobierno en Melilla, su titular, Sabrina Moh, acompañada del Jefe Superior de Policía, José Antonio Togores, y del Jefe Regional de Operaciones, José Manuel Gámez, ha dado la bienvenida a los 45 agentes que durante los próximos 10 meses van a hacer las prácticas en nuestra ciudad.

Un portavoz de la institución ha destacado que se trata de 13 mujeres y 32 hombres de la XXXVII Promoción de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía que prestarán servicio en la ciudad autónoma y que "van a potenciar la seguridad ciudadana y complementarán los servicios en la frontera", cuyo tránsito se ha multiplicado tras el inicio a mediados de junio de la Operación Paso del Estrecho (OPE), además de "rotar por los distintos servicios de las Brigadas de la Jefatura Superior de Policía".

La delegada del Gobierno les ha pedido que "saquen el mayor provecho posible a estas prácticas", al tiempo que se ha mostrado convencida de que las mismas "servirán para corroborar la pasión por la profesión que han elegido", que, como ha subrayado, "tiene mucho de vocacional". Además, la máxima representante del Gobierno de España en Melilla les ha trasladado "la admiración y cariño de la ciudadanía hacia los hombres y mujeres de la Policía Nacional", por lo que se ha mostrado segura de que "se van a encontrar muy a gusto en Melilla y que, pronto se van a convertir en embajadores de la ciudad".

"Como ciudadana siempre he sentido admiración por los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde que soy delegada aún más, porque he podido comprobar en primera persona vuestra dedicación, compromiso, lealtad y trabajo", ha señalado. Sabrina Moh les ha recordado la gran responsabilidad que tienen en sus manos debido a que de ellos "depende la seguridad de los ciudadanos" y, en este contexto, les ha pedido que "en estos tiempos en los que emergen discursos del odio, no dejen que una de las riquezas de la ciudad, como es la interculturalidad, peligre".

"Sigamos trabajando, entre todos, para que Melilla siga siendo un ejemplo de convivencia para el país, porque en la diversidad está la riqueza de esta sociedad", ha señalado. La delegada también les ha explicado que, en la ciudad, "hay una muy buena relación entre todos los cuerpos policiales" y les ha pedido que "sigan fomentando esas buenas relaciones". "Os deseo todos los aciertos en vuestro trabajo y, en el ámbito personal que disfrutéis de Melilla ya que, a pesar de ser una de las grandes desconocidas, es una ciudad muy bonita", ha dejado claro.

El Jefe Superior de Policía, por su parte, les ha señalado que deben sentirse orgullosos de pertenecer a una gran institución como es el Cuerpo Nacional de Policía y que "deben aprovechar este periodo para formarse y aprender de la experiencia de los veteranos". Además, les ha recalcado que este periodo debe serviles para "aprender a decidir". "Un buen policía toma decisiones cuando tiene que tomarlas", ha subrayado. Por último, Togores les ha asegurado que, cuando acaben las prácticas, "se van marchar de Melilla tan contentos como lo han hecho las promociones anteriores que han estado en nuestra ciudad".