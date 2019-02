"El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males" cantaba Leonard Cohen en su célebre canción 'Ain't no cure for love'. Seguramente este y muchos otros versos del cantautor canadiense circularán por las redes sociales para celebrar y felicitar el día del amor, el Día de San Valentín.

Las mejores frases para San Valentín

Si aún no sabes qué mensaje poner en la tarjeta del regalo o qué frase acompañará a la foto de tus redes sociales con tu pareja, aquí te dejamos 20 citas:

"Hay siempre un poco de locura en el amor. Más también hay siempre un poco de razón en la locura". Esta frase la escribió Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, en su libro 'Así habló Zaratrusta'. El poeta y ensayista francés, Charles Baudelaire también dedicó unas frases al amor, como esta cita: "El amor es un rimen que no puede realizarse sin cómplice". Otro filósofo, periodista y escritor, como Albert Camus, dejó escrito que "no ser amados es una simple desventura; la verdadera desgracia es no amar".

El Quijote también recoge frases para un día como el 14 de febrero. Como esta de Miguel de Cervantes en la segunda parte de su obra maestra: "El amor es invisible y entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuenta de sus hechos". Otro autor de su tiempo, el británico William Shakespeare, autor de la historia de amor más famosa de todos los tiempos 'Romeo y Julieta', dejó escrito: "Es amor bien pobre el que puede evaluarse".

Por su parte, el periodista colombiano Gabriel García Márquez razonó: "Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quien se puede enamorar de tu sonrisa". Y de Colombia, a Rusia: los escritores Leon Tolstoi y Fiodor Dostoievski también dedicaron una parte de su obra a escribir sobre los sentimientos, y por supuesto del enamoramiento.

Tolstoi escribió: "El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido mil". A ello respondía Dostoievski en un tono de melancolía: "Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama".

La gallega Emilia Pardo Bazán, no escribió mucho sobre el amor, pero nos dejó esta frase en una de sus novelas: "Su cabecita maliciosa le decía con sonrisa picaresca y confidencial: "No me separo de ti. Vamos juntos". Otra escritora y periodista, Concepción Arenal, dedicó estas palabras al amor: "Hay un camino seguro para llegar a todo corazón: el amor".

No son las únicas autoras españolas que han alabado el amor como forma de vida. Ana María Matute dejó esta célebre cita: "Yo siempre he sido una enamorada del amor". Y Carmen Laforet definió así su visión sobre este sentimiento: "El amor es algo más allá de una pequeña pasión o de una grandes, es más... Es lo que traspasas esa pasión, lo que queda en el alama de bueno, si algo queda, cuando el deseo, el dolor, el ansia han pasado"

Pero si hablamos de frases de amor, sin duda los poetas son los especialistas. El chileno Pablo Neruda escribió: "En un beso sabrás todo lo que he callado". Otro poeta latinoamericano, Mario Benedetti, escribió que "lo nuestro es el indefinido vínculo que ahora nos une". Y el mexicano Octavio Paz solo necesitó siete palabras para describir el amor: "Un mundo nace cuando dos se besan".

Gustavo Adolfo Bécquer, el máximo exponente del romanticismo en España, posee múltiples versos y citas sobre el amor, tema muy recurrido en su obra. Versos como este han servido para conquistar a más de uno y una: "Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso… ¡Yo no sé que te diera por un beso!".

Y otra referente en cuanto a sentimientos y triunfo del amor se refiere, la poeta Gloria Fuertes, definió así al amor: "Alto profundo es esto que nos une, esto que nos devora y que nos crea; ya se puede vivir teniendo el alma cogida por el alma del que esperas".

El amor es un tema más que recurrido en la música. Grupos como The Beatles con su mítico 'All you need is love', o Bob Dylan, que recitaba con su voz pausada: "Amor es todo lo que hay, lo que hace el mundo girar. Amor, y sólo amor, no puede negarse. No importa lo que pienses, no serás capaz de hacer nada sin él".