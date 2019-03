"Los médicos se ven obligados a decir quién vive y quién no, ¿esto no es exterminio?"

JUAN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CON HEPATITIS

1.500 pacientes de hepatitis C de toda España necesitan ayuda de forma urgente. El nuevo tratamiento cuesta 100.000 euros y no hay para todos. Médicos y pacientes denuncian que muchos de ellos podrían morir en los próximos meses si no se les facilita estos nuevos medicamentos. En Barcelona, el gerente de atención farmaceútica ha pedido a los médicos que recorten esa lista, es decir que elijan a los pacientes que sí lo recibirían.