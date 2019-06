Máxima tensión y amenazas de muerte a 'Juanín', el asesino de Aranjuez: "Les vamos a sacar los ojos a tu hijo y a tu padre"

El hombre que disparó el domingo por la noche desde la ventana de su casa de Aranjuez a varios familiares, matando a dos cuñadas e hiriendo en una pierna su suegra, ha llegado a los juzgados de Aranjuez custodiado por la Policía y bajo los gritos de rabia de los familiares de las fallecidas, entre ellos los de uno de sus viudos.

A las puertas de los juzgados se han congregado desde primera hora de la mañana familiares de las dos víctimas. La Policía ha desplegado un amplio dispositivo preventivo formado por agentes antidisturbios para evitar altercados.

Se han vivido momentos de tensión cuando los agentes han tenido que intervenir después de observar cómo un coche llegaba a gran velocidad por unos de los laterales de las vallas que rodean los juzgados donde declara el presunto asesino.

Tras aparcar bruscamente, un hombre ha salido del vehículo y ha sido reducido inmediatamente pese a su resistencia por los antidisturbios. Al parecer, es el marido de una de las fallecidas. Custodiado por varios agentes, el hombre ha sido introducido a los juzgados mientras se escuchaba gritar a otros allegados de las fallecidas. El hombre ha sido detenido por conducción temeraria.

También se han podido ver escenas de rabia y frustración por parte del viudo de otras de las fallecidas, que a su llegada le ha increpado al grito de "pueril, mis hijas se quedan sin su madre". "Ellas no tienen la culpa. Mis hijas Juanín, mi mujer, hijo de puta, suicidate en la cárcel. Me cago en tus muertos canalla", ha gritado entre sollozos. Otros familiares le han amenazado con vengarse y matarle en la cárcel: "Nos vamos a comer a tu hijo y a tu padre les vamos a sacar los ojos y vamos a hacer hasta pisto con ellos. No has tenido cojones para un hombre".

El acusado, que fue detenido el domingo por la noche, ha entrado llorando a los juzgados, custodiado por varios agentes. El supuesto agresor, Juan M.J., de 38 años y numerosos antecedentes penales, fue detenido tras el tiroteo después de haber permanecido atrincherado durante varias horas en el interior de su piso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.50 horas del domingo en un bloque de viviendas situado en la calle Victoria Khami de Aranjuez. El autor de los hechos cogió una escopeta de caza y comenzó a disparar desde la ventana de su casa contra parte de su familia política, que vive cerca y que en ese momento estaba en la calle.

De esta forma, alcanzó a una de sus cuñadas, Lisette F.J., de 35 años, que recibió disparos en cuello y tórax; y a Montserrat F.J., de 23, que sufrió otro impacto en el abdomen. También dio a su suegra, y madre de ambas jóvenes, Consuelo J., de 51 años, que presentaba una herida de bala en la pierna izquierda.

Cuando los sanitarios del Summa-112 llegaron al lugar Lisette se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de realizar durante más de media hora las maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento, indicó a Europa Press un portavoz de Emergencias 112.

La otra cuñada, Montserrat, fue trasladada por sus parientes al hospital del Tajo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue dirigida de madrugada al Hospital 12 de Octubre, donde ayer a mediodía murió. La tercera mujer fue derivada con pronóstico reservado también al 12 de Octubre, donde mejora favorablemente de sus heridas.

El arrestado cuenta con antecedentes por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contaba con una orden de ingreso en prisión por una sentencia por tenencia de drogas. Juan M.J. y su exmujer fueron apresados en 2013 en una operación contra el tráfico de droga y les requisaron de su casa droga y armas de fuego.

Los testimonios recabados en el lugar indican que los hechos del domingo se desencadenaron tras una disputa sentimental entre dos familias de etnia gitana. El agresor se separó de su mujer recientemente y, al enterarse de que estaba con otro hombre, por venganza disparó a la familia de ella tras la reunión familiar del domingo, a la que culpaba de su divorcio, según las primeras pesquisas.

Al lugar acudieron agentes de la Policía, que se han hecho cargo de la investigación, concretamente el Grupo VI de Homicidios. Asimismo, el día de los hechos fue necesario desplegar efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios. La Policía también desplejó ayer un dispositivo de seguridad en el tanatorio y lugar del entierro de la primera víctima y también esta mañana en torno a los Juzgados de Aranjuez.