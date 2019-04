Pilar es una de los cinco millones de españoles que sufre pobreza energética: "Aquí hace calor porque hay vida"

Pilar no puede poner la calefacción en su casa y parar dormir utiliza "colcha, manta y sábanas de franela", Patricia tiene tres hijos y cuando llega el frío no puede poner la calefacción: "No la pongo nada". Otro caso desesperado es el de los dos compañeros de piso de Mohamá, que se han intoxicado con monóxido de carbono por un brasero en A Coruña.

En España, según los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, más de cinco millones de personas no pueden tener su vivienda a una temperatura adecuada .Un 23% de los madrileños y un 10% de los catalanes sufren pobreza energética.

Entidades sociales se han reunido con 13 alcaldes de las ciudades más grandes de Cataluña. "Hemos pedido a los Ayuntamientos que si detectan cortes ilegales por parte de las empresas que lo denuncien porque se pueden sancionar", asegura María Campuzano, portavoz de Alianza contra la Pobreza Energética.