Mujeres y niñas, obligadas a prostituirse en pleno 2017 en España: "Hay un delito detrás de las luces de colores"

Mujeres y niños siguen obligados a ejercer la prostitución en pleno 2017. Solo en Europa se calcula que hay 140.000 mujeres atrapadas y coaccionadas por las mafias, y en España la situación es alarmante, sobre todo en el caso de los menores.

"Están captando a niñas en sus países de origen y las están trasladando a España porque nuestro país está demandando carne humana que se pone sobre la mesa", afirma Rocío Mora, directora de 'APRAMP'. Además, el inspector jefe de la Policía Nacional, José Nieto, explica que "existen menores víctimas de trata, pero porque la gente demanda menores de edad".

En solo cinco años, más de 5.600 víctimas de trata han sido liberadas en nuestro país por las fuerzas de seguridad del Estado. Localizarlas es complicado, pero concienciar lo es aún más, porque "la gente no visualiza que hay un delito detrás de las luces de colores o detrás de los pisos de citas, y lo que pasa detrás de todo eso es que hay criminales y víctimas que están sufriendo", según cuenta José Nieto.

Muchas de las víctimas acaban en asociaciones como 'APRAMP', que trabajan para prevenir, reinsertar y atender a estas mujeres prostituidas.

"Si desde aquí no damos alternativas reales o no les damos un trabajo, la espiral de la trata no se cierra nunca", explica Rocío Mora. Esa es la única manera de poder acabar con un negocio ilícito que mueve en Europa más de 2.500 millones de euros.