Más de 400 profesionales se comprometen a no participar como ponentes en ningún evento en el que no haya al menos una mujer

En solo dos días se han duplicado los firmantes y ya son más de 400 profesores, investigadores y académicos los que se comprometen a no participar como ponentes en ningún evento en el que no haya al menos una mujer en calidad de experta.

Quieren alcanzar las 500 firmas antes de llegar a su semana de vida. Entre las nuevas adhesiones hay científicos economistas o politólogos como Lluis Orriols, quien cree que "es importante adherirse a este tipo de propuestas en un momento en el que se abre una ventana para el feminismo".

Una lista que cuenta incluso con el exministro Miguel Sebastián, uno de los nuevos firmantes, quien piensa que "no va a ser fácil cumplirlo pero que es un paso que hay que dar".

La dificultad de la iniciativa no asusta a su creador, Daniel Fuentes, que considera que si los organizores de una conferencia no encuentran una mujer suficientemente preparada para participar es que no han buscado bastante.

"Si nosotros queremos hacer un buen diagnóstico de qué es lo que ocurre en el mundo y por lo tanto proponer soluciones adecuadas, no podemos hacer un diagnóstico exclusivamente masculino de lo que sucede", pone como ejemplo fuentes. Una iniciativa creada por hombres para ser justos con las mujeres.