María, víctima de malos tratos: "La primera vez fue una paliza brutal"

María se atreve a dar la cara, fue víctima de malos tratos la primera agresión llegó pocos meses después de comenzar su relación. María dice que su caso fue distinto porque "lo que ha escuchado es que siempre se empieza por un agarrón… a mí fue directamente una paliza brutal".

En ese momento no fue capaz de denunciar "hubo un tiempo en el que, como todo maltratador, te agrede te anula y te pide perdón". Su expareja cumple ahora condena en prisión por un delito de malos tratos.

Fue concejal de Hacienda de pozuelo y está imputado en la trama Gürtel, asegura María que él la amenazaba continuamente "por el cargo político que tenía y en la universidad era el gerente, me tenía completamente asustada, porque conocía a mucha gente y a mí no me iba a creer nadie" dice María.

Está asustada su expareja ya ha tenido su primer permiso de libertad y en marzo termina la orden de alejamiento. Pero dice María que "el problema de las órdenes de alejamiento es que se acaban y él se la ha saltado tantas veces que no pudo estar segura".

Un problema con el que se encuentran muchas mujeres cuando finaliza la orden de alejamiento. Antoni Estella, abogado, explica que estas mujeres "están desprotegidas porque hasta que no se comete una agresión la justicia no puede actuar".

María ha recuperado su vida, trabaja en el sector audiovisual y ha decidido dar voz a su caso para ayudar a otras mujeres y dice que "hay que decirlo, hay que gritar nos queremos vivas y fuertes". Fuertes para seguir luchando contra todo tipo de maltrato.