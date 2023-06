Una mujer de 93 años ha asegurado que estuvo más de una hora sin ser atendida en la residencia de mayores de Madrid en la que vive. Los familiares denuncian la falta de personal y no es la primera vez que la residencia de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, recibe quejas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha sostenido que fue un hecho puntual.

María se despertó la noche del sábado al domingo con problemas de respiración. Según ha contado a laSexta que ese día se "puso malísima": "Que me ahogaba, que me ahogaba y no había nadie". Pero, dice, "nadie" en la residencia de mayores en la que vive acudió a su auxilio. "Tú no sabes lo que es ponerte mal y que te den las 2 y las 3 de la mañana y que no haya nadie", ha relatado María.

La anciana solo pudo avisar a su hijo Pablo, que trató de ponerse en contacto con el centro. El hijo ha señalado que "el contacto que tienen es un teléfono de la residencia que no funciona", por eso, estuvo "más de 45 minutos, hasta que un auxiliar" se lo cogió.

La Comunidad de Madrid ha afirmado que se trata de un hecho puntal que ya se está investigando y que nada tiene que ver con la falta de personal. Sin embargo, desde otras formaciones políticas y asociaciones de mayores aseguran que no es la primera vez que ocurre.

Por un lado, Lorena Morales, secretaria y portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid, ha señalado que "eso de que no funciona -en referencia al teléfono- es mentira porque la centralita lleva sin funcionar muchísimo, lo que hay es una gran falta de personal y de personal de enfermería".

Por su parte, la portavoz de la asociación de Pladigmare y familiar de un residente en Peñuelas, Leonor Sánchez, ha explicado que la situación de María se repite y "las chicas no tienen la culpa". "Es que son poquísimas. Al no tener enfermeras por la noche... y llamar y que no cojan el teléfono es demencial y denunciable", ha añadido.

La Comunidad tiene la obligación de garantizar el servicio de enfermería también por la noche, pero los familiares insisten: "No hay enfermeras directamente porque según vienen se van porque no pueden, están sobrepasados", ha denunciado Pablo. "Es inhumano, no se puede tratar a las personas mayores como si fueran objetos", denuncia Leonor Sánchez.