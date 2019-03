Marea Verde ve "irónico" que Wert se alce como defensor de la libertad de expresión

A través de un comunicado, este colectivo, que agrupa a todos los sectores de la comunidad educativa y que denuncia la "privatización" que, a su juicio, supone la reforma que impulsa el ministro, respondía así a las declaraciones de Wert, que ha calificado de "acto fascista" la protesta que ha obligado a suspender su conferencia.

Para Marea Verde, colectivo del que han participado algunos miembros en la protesta, es "irónico" que, tanto Wert como el director de El Mundo Andalucía, Francisco Rosell, "se alcen en defensa de la libertad de expresión", sobre todo en el caso del ministro, que no duda "en dictar leyes sin el más mínimo consenso, reprimiendo y coartando violentamente el derecho de manifestación de la ciudadanía".

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, evitó pronunciar este lunes la conferencia sobre "El reto de la educación", organizada por El Mundo de Andalucía, ante las protestas de algo más de un centenar de manifestantes, que le recibieron con abucheos y gritos de "Wert dimisión", "fuera, fuera" y "Universidad pública y de calidad".

Otro grupo de asistentes les respondieron con gritos de "Libertad, libertad" y, después de veinte minutos, el director de El Mundo de Andalucía dio por suspendido el acto. Este pidió que se escuchara al ministro, pero, al no conseguir que Wert pudiera hablar, dijo: "No van a permitir que el ministro de su conferencia; eso es lo que ocurría precisamente en un régimen fascista como el franquismo; que no se dejaban dar conferencias".

José Ignacio Wert, en declaraciones a los periodistas, calificó luego de "acto fascista" lo ocurrido y agregó que este hecho es una evidencia de que urge una reforma educativa en España. El colectivo Marea Verde Sevilla criticó posteriormente las declaraciones del directo de El Mundo Andalucía y del ministro, cuya dimisión exigieron, así como la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.