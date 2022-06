La plataforma estatal 'OTAN no' convoca este domingo una manifestación en el centro de Madrid en rechazo a la cumbre de la Alianza Atlántica, que arrancará el martes, y que contará con una nutrida representación de IU.

Esta marcha es el colofón a la contracumbre contra la OTAN y a favor de la paz organizada por el colectivo, que discurrirá desde Atocha y Plaza de España con varias pancartas militares y la posterior lectura de un manifiesto unitario, que entre sus puntos pide la disolución de este organismo.

A la protesta acudirá buena parte de la dirección federal de IU y dirigentes de la formación, como la portavoz federal, Sira Rego, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, los diputados en el Congreso Miguel Angel Bustamante y Roser Maestro y el europarlamentario Manu Pineda. A ellos se sumarán diversos responsables de las federaciones de IU en todo el país.

Por su parte, Podemos ha optado por un perfil discreto y aseguran que no habrá ningún ministro ni primer espada del partido en la dirección, aunque previsiblemente acudirá algún cargo intermedio del partido.

Así, la formación morada detalla que el perfil será similar a su modesta participación en la cumbre alternativa, a la que participan el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alejandro Zapico y la diputada en el Congreso, Lucía Muñoz.

También desde Podemos aseguran que no habrá ministros de la formación en estos eventos ni primeros espadas y recalca que, aunque comparten su espíritu antimilitarista, mantienen una posición prudente para no generar controversia en la coalición.

La manifestación que arrancará al mediodía estará compuesta por una cabecera con la pancarta 'No a la guerra, no a la OTAN y por la paz'. Además, habrá en el interior de la marcha otros dos lemas destacados, como son 'No a los presupuestos militaristas. Vuestras guerras no las pagamos' y 'Bases (militares) fuera'.

También se procederá a la lectura del manifiesto unitario de la plataforma estatal, que apuesta por impulsar un nuevo sistema de seguridad desmilitarizado, un llamamiento a la renuncia a la violencia como medio de resolución de conflictos, reconvertir toda la industria militar y reorientar los gastos armamentisticos para reforzar las políticas públicas en salud, educación, vivienda, cuidados e igualdad.

El texto exige la disolución de la Alianza Atlántica, a la que califican de una "amenaza para la paz", y demandan una reducción del gasto militar por parte de los estados, frente al compromiso que se abordará en la Cumbre de la OTAN de elevarlo sobre un 2% del PIB.

"Es un sistema de seguridad multinacional que actúa en el escenario internacional infringiendo el mandato explícito de la Carta de las Naciones Unidas", ahonda el texto.

Entre las organizaciones que impulsan esta cumbre alternativa figuran Ecologistas en Acción Madrid, Marea Ciudadana, Solidaridad Obrera, Desarma Madrid, OTAN No Madrid, la coordinadora 25S, CCOO, 'Fridays for Future', 'Transform Europe', Greenpeace, la Federación Internacional de Mujeres, el Foro de Sao Paulo, 'Rebelión o Extinción', el Frente Polisario, el Consejo Mundial por la Paz, el Foro Social Europeo de fuerzas sociales y sindicales, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Federación Rosa Luxemburgo, entre otros.