Así fue la conversación telefónica del maquinista con el controlador de Renfe

El maquinista hablaba por el móvil con un controlador de trafico. El de Leon o el de Santiago. Según ha podido saber laSexta Noticias, en esa conversacion se le pregutnaba qué tal iba y se le indicaba que tenia que acceder a la estacion de Ferrol por la via 2.

Ahí, la conversación se cortó unos segundos, posiblemente cuando tuvo que pasar el tunel y entonces, lo siguiente que se escucha es una gran frenada, duró uno o dos segundos, hasta que se corta la llamada.

Quienes la han escuchado dicen que se oyen ruidos, como si Francisco Jose Garzón mirara algo, pero que no parece que estuveira mirando un mapa. Lo que encaja con el interrogatorio judicial que publica El País.

En él Garzon dijo que, como siempre, llevaba su ipad con el libro de ordenes, descargado de una página de Renfe, matizó.



Fuentes de la investigación aseguran que es extraño que una llamada, pueda distraer tanto, y tambien es extraño que el maquinista, a la pregunta del fiscal de si durante todo el trayecto mantuvo una conversación con la torre de control, primero contestara que no lo recuerda. Solo recordó la llamada de después.



Según el diario El País, cuando sus amigos le preguntaron por qué silenció tolo sucedido, el les respondió que simplemente era porque no quería involucrar a nadie.



Renfe no había mencionado esta llamada y el Ministerio de Fomento la habia incluso negado, porque ellos solo tuvieron en cuenta el telefono fijo del tren y no el movil, aunque fuera un movil profesional.