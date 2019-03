El mapa de los kilómetros negros de las carreteras españolas

Si circula con su coche por el tramo de la SC-21 de la carretera de A Coruña sepa que se juega la vida más que en cualquier otra vía de España. Es el kilómetro más peligroso y uno de los más transitados, porque empieza y termina en dos rotondas que llevan al aeropuerto.

En uno de los accidentes más brutales que se produjeron allí, hace tres años perdieron la vida tres jóvenes jugadoras de voleibol, cuando, después de aterrizar tras un partido, y dirigirse a casa, el minibus en el que viajaban colisionó con una rotonda.

El segundo tramo más peligroso de España está en Lugo y el tercero en Venta Las Ranas, Asturias, así que según el informe que ha elaborado el RACC, la gallega y la asturiana son las comunidades con más kilómetros negros, seguidas de las dos Castillas, Extremadura, Andalucía y Aragón.

Los recortes no ayudan y no se ponen medidas para dejar de jugárnosla.“Estos tramos tramos negros existen hace muchos años y las administraciones no ponen medidas”, aseguran desde el RACC. Y esto también se nota en León, Sevilla, Huelva, Orense y Lugo, las cinco provincias donde tenemos más riesgo de sufrir accidentes.

Y si va en moto, cuidado con otro tramo, en la A-1 de Madrid, en los alrededores de Alcobendas, porque aquí se producen 3 accidentes al año. Casi el 6% de los tramos de nuestra red de carreteras presentan un riesgo muy elevado, de sufrir un accidente, una estadística que aunque ha bajado algo es todavía demasiado elevada.