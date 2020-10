Josep María Mainat ha expresado en un comunicado publicado en La Razón la realidad que está sufriendo tras recuperarse del presunto intento de asesinato de su expareja, Angela Dobrowolski.

En la carta, el productor expresa que su prioridad siempre ha sido "la protección" de sus hijos pequeños, de los que intenta "garantizar su bienestar emocional y la defensa de su derecho a la intimidad".

En este sentido, ha afirmado que "las especulaciones, persecuciones y juicios paralelos" que están haciendo los medios de comunicación están interfiriendo negativamente para ello.

"El último mes hemos cambiado tres veces de domicilio para aislarnos de la persecución mediática y esto no es recomendable para unas criaturas que ya empiezan a preguntarse qué está pasando", ha añadido.

El productor incluso ha solicitado a los medios que dejen de intentar averiguar su nuevo domicilio: "Tampoco declararía nada y me volvería a cambiar. Por favor, no lo hagáis".

"El hecho de que Ángela haya sido mi esposa durante nueve años y sea la madre de mis dos hijos pequeños, hace para mí especialmente dolorosa esta situación, que espero se resuelva lo antes posible por la vía judicial", ha incidido Mainat, insistiendo en que es un asunto que concierne únicamente a la pareja: "Los conflictos judiciales en que desgraciadamente estamos inmersos nos conciernen sólo a Ángela y mí".

Respecto a la demanda que interpuso contra la madre de sus dos hijos por presunto intento de asesinato, Mainat ha afirmado "confiar" en la Justicia y en que sean los tribunales los que resuelvan su conflicto.

Además, el productor ha destacado que "no se está instruyendo ningún procedimiento penal en el que se me atribuya ningún maltrato físico o psíquico a Ángela Dobrowolski": "El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barcelona recibió el 11 de julio una denuncia de Ángela contra mí, solicitando protección por un supuesto delito de coacciones y de revelación de secretos. Después de tomar declaraciones, el día 29 de julio, el juez denegó la orden de protección solicitada. Finalmente, mi abogada presentó el 17 de septiembre un escrito solicitando el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa, al no existir ningún nuevo indicio que sustente la continuación del procedimiento contra mí", ha aclarado.

Para finalizar, Mainat ha asegurado que "informará de todo aquello relevante" en relación a la causa en la que se juzga el intento de homicidio que, presuntamente, cometió su exmujer contra él.

Cronología de los hechos

Un juzgado de Barcelona investiga si Ángela Dobrowolski intentó asesinar a su marido, Josep María Mainat, administrándole insulina mientras dormía. Unos hechos que afirmó el propio productor de televisión y por los que los Mossos d'Esquadra la detuvieron y posteriormente fue puesta en libertad.

En unas imágenes recogidas por las cámaras de seguridad del domicilio de Mainat, se aprecia cómo la mujer prepara las inyecciones de insulina que le administró cuando estaba dormido.

Ese día estaban separados, pero Dobrowolski, exigió hacer una visita al productor televisivo. Quería ver a los dos hijos menores que la pareja, de 4 y 8 años, tiene en común. Finalmente, esa noche se quedó a dormir en la vivienda, pero no se quedó dormida.

Presuntamente, esperó a que Mainat sí lo hiciera para provocarle un coma por hipoglucemia. Fue la propia Dobrowolski quien avisó a la ambulancia. Sin embargo, las tres primeras palabras que dijo Mainat al despertar de camino al hospital la señalan directamente: "Ha sido ella".

El hijo mayor del productor coincide en la acusaciones. A través de una carta publicada en Twitter, asegura que su energía "está centrada" en mantener a sus seres queridos "a salvo" de Dobrowoski, "cuyo único objetivo es la destrucción de nuestra familia", asevera.