El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un plan para eliminar a las 12.000 cotorras argentinas ya que suponen una amenaza para la seguridad y la biodiversidad de la capital. Se trata de una especie invasora que se vuelve agresiva y afecta a otras aves autóctonas como los gorriones.

Para ello, cazarán y esterilizarán los huevos de la especie durante el próximo otoño de 2020.

Amenaza para otras aves y para las personas

Además de suponer una amenaza para aves autóctonas (se comen su alimento, son agresivas y transmiten enfermedades), también lo son para los propios ciudadanos.

Sus nidos pesan entre 40 o 50 kilos, aunque pueden llegar hasta los 200, y si cayesen desde una altura de 15 o 20 metros podrían resultar letales.

"Tenemos que entender que el medio ambiente no es todo igual y que hay buenos y malos y que los que vienen de fuera y vienen en plan agresivo pues desgraciadamente no deben estar y no tienen el mismo derecho ecológico a la vida que tenemos todos. Están donde no tienen que estar y hacen daño", ha explicado el jefe del servicio biodiversidad Santiago Soria Carreras.

De seis a ocho euros para eliminar a cada una

El Ayuntamiento invertirá entre seis y ocho euros para eliminar a cada cotorra instalada en Madrid. Una misión que no se presenta fácil porque, según destaca Carreras, "es un bicho que se adapta muy bien a condiciones que no son las suyas". Por eso, el mínimo "aceptable" para el Ayuntamiento sería el de 600 ejemplares.

Para capturarlas se emplearán redes y trampas para encerrarlas en sus propios nidos y cazarlas "a mano con guante" antes de que escapen. También se esterilizarán los huevos.